De Huiskerk ‘gaat als een tierelier’: ‘Je kunt ondanks corona echt op elkaar betrokken zijn’

In een jaar tijd hebben 250 abonnees zich aangesloten bij De Huiskerk. Initiatiefnemer Janneke Plantinga is er blij mee. ‘Mensen missen door corona de gemeenschap in traditionele kerken. Daarom willen we de huiskerk niet online doen.’

Vorig jaar begon het Evangelisch Werkverband, een missionaire organisatie met De Huiskerk. Pionier Janneke Plantinga leidt het initiatief.

Hoe staat het er nu voor?

‘De eerste maand ging het als een tierelier en hadden we honderd abonnees, dat zijn mensen die zich bij ons hebben aangemeld en ons materiaal gebruiken. Nu hebben we zo’n 250 abonnees. Of die mensen allemaal een eigen huiskerk hebben, of dat er meerdere abonnees per huiskerk zijn, weten we niet. Komend jaar willen we bekijken wie er gebruik maken van de materialen.

Ik hoor daarnaast van sommige kerkelijk werkers dat ze de materialen gebruiken. Dat is niet het doel, maar wel een mooie bijvangst.’

Waarom zijn de huiskerken nu zo populair?

‘Door corona zijn vee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .