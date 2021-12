Ouderendiscriminatie bestrijden: ‘De Heer van de kerk kijkt niet naar haarkleur’

‘Dat een gemeente vergrijst, wil nog niet zeggen dat ze niet vitaal meer is.’ Predikant en onderzoeker Hans de Waal (40) bestrijdt discriminatie van ouderen. Hij promoveert vandaag op zijn onderzoek naar diaconaat in de context van een vergrijzende protestantse kerk.

Waarom maakt u zich druk om het thema vergrijzing?

‘Omdat het bootje van de kerk naar de jeugd en de middengeneraties hangt, hang ik aan de andere kant: de aanwezige ouderen. Na mijn studie deed ik onderzoek naar het diaconaat en daarbij stuitte ik op de vergrijzing als een uitdaging in deze tijd. Ik denk niet dat ouderen in zichzelf beter, waardevoller of mooier zijn, maar ze zijn wel goed, waardevol en mooi. Ouderen hebben ontzettend veel kwaliteiten, veel levenservaring en een sterke loyaliteit richting de kerk.’

Wat heeft u aan de oudere generatie te danken?

‘Het feit dat ik predikant mag zijn heb ik aan de generaties voor ons te danken. Omdat de oudere generatie de kerk belangrijk vindt en trouw komt, kan ik..

