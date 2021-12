Kerknieuws

beroepen te Oosterend (Texel):

G. Heijkamp te Enkhuizen; te ’s-Gravenzande: M. Joosse te Ede.

bedankt voor Benthuizen: A.T. Huijser te Sliedrecht; voor Puttershoek: S.W. Janse te Rijssen-Zuid.

chr. geref. kerken

beroepen te Heerde en te Mussel: S. Griffioen te Eemdijk.

de geref. kerken (hersteld)

overleden

Dalfsen | 26 november | Pieter van Gurp (geboren 16 september 1921). Gereformeerd (vrijg.) predikant Musselkanaal-Tweede Exloërmond, Meppel (1951), Albany (West-Australië, 1955), Oldehove (1964), Spakenburg (1968, vanaf 1972 Spakenburg-Zuid), Emmen (1975). Emeritaat: 1986. Na emeritaat hulpdiensten in Velp en in Bedfordale (Australië). Emeritus predikant in De Gereformeerde Kerken (Hersteld) 2003.

