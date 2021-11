Paus benoemt voormalige bootvluchteling tot aartsbisschop

Vaticaanstad

Dodaj woonde tot dan toe aan de kustplaats Laç-Kurbin en stak in een septembernacht de Adriatische Zee over. Het was zijn zoveelste poging, alle andere waren mislukt. In Italië werkte hij onder meer als lasser en tuinier. De in een atheïstisch gezin opgegroeide Albaniër kwam er ook in aanraking met het katholieke geloof, het geloof van zijn grootmoeder.

Na zijn doop, zijn studie filosofie en theologie in Rome en een priesterwijding door paus Johannes Paulus II ging hij in 2017 als priester terug naar zijn thuisland Albanië. In Rome had hij al als aalmoezenier onder Albanese migranten gewerkt. Sinds 2020 was Dodaj al hulpbisschop van aartsbisschop George Anthony Frendo die in april 75 jaar is geworden.

