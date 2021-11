Nieuw Australisch wetsvoorstel moet gelovige uitspraken beter gaan beschermen

Godsdienstige overtuigingen mogen niet leiden tot vervolging of discriminatie, vindt de minister-president van Australië Scott Morrison, zelf lid van een pinkstergemeente. Die overtuiging is nu gegoten in een wetsvoorstel.

Canberra

Gelovigen moeten hun overtuigingen kunnen hebben, zonder te hoeven vrezen voor vervolging of discriminatie. Dat is de strekking van het wetsvoorstel Wet tegen Religieuze Discriminatie, dat vorige week is ingediend en waarover het Australische parlement deze week stemt. ‘Burgers in deze democratie zouden niet bang hoeven te zijn voor wat ze geloven of de God die ze willen navolgen’, beargumenteerde Morrison zijn wetsvoorstel in het parlement. Scott Morisson is zelf lid van een pinkstergemeente.

De minister-president verzekerde het parlement dat de wet geen enkele ruimte laat voor discriminatie of intimidatie. Er moet daarentegen meer ruimte komen voor religieuze organisaties. Morrison stelt dat de wet het bijvoorbee..

