Onderzoek: Rooms-katholieke parochies lijden massaal verlies

Het overgrote deel van de Nederlandse rooms-katholieke parochies zit in de financiële problemen: bijna acht op de tien parochies staan in het rood. Bij elkaar opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen euro.

Amsterdam

Dat blijkt volgens Trouw uit eigen onderzoek van de krant, in samenwerking met onderzoekscollectief Spit. Daarvoor werden de financiën van alle parochies tegen het licht gehouden. Omdat de parochies ANBI-instellingen zijn, zijn ze verplicht een verkorte weergave van hun inkomsten en uitgaven te publiceren. Daaruit rijst een weinig rooskleurig beeld op.

In een gestaag en langjarig proces van vergrijzing en ontkerkelijking is de rooms-katholieke kerk in een negatieve spiraal beland. Het is nog steeds het grootste kerkgenootschap van het land, met zo’n 3,7 miljoen leden. Maar voor een heel groot deel van hen blijft het bij een lidmaatschap op papier.

Ongeveer 30 procent doet jaarlijks een financiële bijdrage via de Actie Kerkba..

