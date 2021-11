Rabbijn verklaart Spinoza-kenner ‘persona non grata’

Yitzhak Melamed, een Israëlisch-Amerikaanse filosoof en vooraanstaand Spinoza-kenner, is door de rabbijn van de Amsterdamse Portugese Synagoge tot ‘persona non grata’ bestempeld.

Amsterdam

Melamed werkt aan een film over Spinoza (1632-1677) en wilde hiervoor de synagoge in Amsterdam bezoeken. Rabbijn Joseph Serfaty reageert in een brief, gedateerd op 28 november, met felle uithalen. Melamed verdiept zich al jaren in het werk van een ‘afvallige’, aldus Serfaty en zal daarom nooit welkom zijn in de Portugese Synagoge. Spinoza is als jonge twintiger om zijn opvattingen verbannen uit deze Amsterdamse synagoge. Dit verzoek is onverenigbaar met de ban en een ‘onaanvaardbare aanslag op onze identiteit en ons erfgoed’, schrijft Serfaty, die zelf niet is opgegroeid in Nederland.

In 2015 is tijdens een door de joodse gemeenschap georganiseerd symposium bediscussieerd of de banvloek op Spinoza opgeheven moest worden. Dit werd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .