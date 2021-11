Strengere coronamaatregelen: Wat doe je dan als kerk?

‘Net zoals heel veel andere mensen in Nederland kijken veel kerkenraadsleden mee naar de persconferentie’, zegt predikant Arjan Berensen van de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen. ‘Op dezelfde avond van de persconferentie komt het dagelijks bestuur van de kerkenraad bijeen en doen we een eerste inschatting over wat de maatregelen voor ons betekenen. Daarbij lopen we ertegenaan dat we als lokale gemeente afhankelijk zijn van de regelgeving van het kerkverband en dat de PKN weer afhankelijk is van het overleg met de minister en het CIO. Vaak zitten er vijf tot zeven dagen tussen de persconferentie en het moment dat we ..