Zweedse Lutherse Kerk biedt excuses aan voor kolonisatie en evangelisatiedwang onder Sami

De Lutherse Kerk van Zweden heeft excuses aangeboden voor haar rol in de discriminatie en onderdrukking van de Sami-bevolking in het Noorden van Scandinavië. ‘Toen we het Samivolk in de steek lieten, hebben we ook onze Schepper in de steek gelaten’, zei de Zweedse aartsbisschop Antje Jackelén tijdens de verzoeningsceremonie.