Snel advies van CIO krijgt navolging van kerken

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken roept de aangesloten kerken op de komende drie weken na 17.00 uur geen fysieke diensten te houden. De Protestantse Kerk in Nederland sluit zich hierbij aan.

Utrecht

Het CIO liet dit zaterdag weten, in een eerste advies, na een overleg met de minister van Justitie en Veiligheid. Hij heeft volgens het CIO een dringend beroep gedaan op de kerken en andere religieuze koepels om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondagmorgen 28 november zijn ingegaan. Dit deed hij in navolging van de minister-president.

Benut alternatieve mogelijkheden voor kerkdiensten die na 17.00 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn, verzoekt het CIO. Laat een dienst eerder beginnen of schakel over op een digitale dienst. Het CIO begrijpt dat deze ‘dringende oproep’ voor extra inspanning zorgde afgelopen weekend. Het CIO benadrukt dat de oproep geen wettelijke verplichting is. Deze week wordt het advies voor..

