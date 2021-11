PKN opent meldpunt seksisme

Het komende half jaar kunnen mensen binnen de Protestantse Kerk in Nederland hun ervaringen met seksisme in de kerk al dan niet anoniem delen.

Het ND-onderzoek naar seksisme in de kerk heeft dit thema op de kaart gezet.

Amersfoort

Op de website van de kerk is een meldpunt geopend. Ervaringen kunnen schriftelijk worden ingediend, maar ook via een telefoongesprek met een predikant. Vier voorgangers zijn hiervoor beschikbaar, drie vrouwen en een man. Zij lichten alle vier kort toe waarom ze willen bijdragen aan een gelijkwaardige positie van vrouwen in de kerk.

De PKN wil de reacties in juni 2022 ordenen en aanbieden aan het moderamen. De gedeelde ervaringen moet het moderamen helpen de problematiek beter te doorgronden en waar mogelijk en nodig vervolgstappen te zetten.

alle gemeenteleden

