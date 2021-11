De nieuwe Theoloog des Vaderlands wil mensen het klooster in trekken

Thomas Quartier (48) is sinds zondagavond de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Hij volgt Almatine Leene op. Quartier is de eerste monnik die deze eretitel een jaar zal dragen. ‘Ik denk dat mensen het door mijn monnik-zijn beter kunnen hebben als ik radicale dingen zeg.’

Leuven

Gefeliciteerd. Was u verrast?

‘Ja, best wel. Ik zat in een Zoom-meeting, toen ik werd gebeld. Ik dacht: wat leuk, ik word gevraagd als jurylid. Maar toen bleek dat de jury al bij elkaar had gezeten en mij wilde benoemen als nieuwe Theoloog des Vaderlands. Ik vind het heel leuk en zie dit ook echt als erkenning voor het werk dat ik namens mijn orde mag doen (Quartier is benedictijner monnik in Abdij Keizersberg in Leuven, red.).’

U bent de eerste monnik die deze titel een jaar zal dragen. Moest u dit eerst bespreken?

‘Jazeker. Want deze benoeming betekent dat ik mijn aandacht voor een deel moet verleggen naar de publiciteit. Maar we kwamen met elkaar vrij snel tot het inzicht dat het niet goed zou zijn deze benoeming af te ..

