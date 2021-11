TU Kampen start in 2022 in Utrechtse binnenstad

De Theologische Universiteit Kampen gaat na de verhuizing verder onder de naam Theologische Universiteit Utrecht. In september 2022 beginnen de nieuwe eerstejaarsstudenten in de Utrechtse binnenstad.

Kampen

De universiteit vestigt zich voor de komende jaren in een gebouw aan de Plompetorengracht, midden in het historische centrum van Utrecht. Studenten en medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe naam en locatie. Het pand aan de Plompetorengracht 3 is eigendom van de Kathedrale Koorschool.

Volgens het college van bestuur vergroot de verhuizing naar de universiteitsstad de kans dat vwo-scholieren voor een studie theologie zullen kiezen. Zij kunnen die studie dan combineren met vakken aan andere faculteiten in de stad. Een grotere instroom van studenten is voor de Theologische Universiteit noodzakelijk om het op de lange termijn financieel te kunnen volhouden. De hogere inkomsten uit bekostigde studenten moeten de teru..

