Bij de Flood Church in Malawi zeggen ze niet: als je angsten of depressies hebt, bid je niet genoeg

Het is zondagochtend in de Malawische hoofdstad Lilongwe. Het krioelt van de kerkgangers en de kerken. Opties te over, maar Flood Church springt in het oog. Zij richt zich op jongeren – een doelgroep die in Nederland, maar ook in Malawi vaak wordt vergeten. ‘Het is belangrijk dat jongeren ervaren dat zij onderdeel zijn van een groter iets. Groter dan zijzelf.’