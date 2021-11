‘De kennis uit de Talmoed is mijn licht en dat wil ik graag verspreiden’, zegt vertaler Jacob de Leeuwe

Jacob de Leeuwe vertaalde de Talmoed, het belangrijkste joodse naslagwerk, in het Nederlands. ‘Ik vind dat de kennis die hierin staat en de manier van denken, van mens zijn - door iedereen gedeeld zou moeten worden.’

Amstelveen

Het ziet eruit als een groot, luxe koffietafelboek. De Nederlandse vertaling van de Babylonische Talmoed heeft een donkerblauwe omslag met glimmende koperkleurige letters. Maar schijn bedriegt. ‘Je bladert er niet even doorheen, je studeert erop. Als je twee of drie bladzijden leest uit de Talmoed ben je gewoon moe,’ zegt Jacob de Leeuwe (71) uit Israël. Hij vertaalt en verklaart sinds begin 2000 de Talmoed naar het Nederlands. De Talmoed is een soort joodse encyclopedie voor het leven. Het bevat discussies van vierhonderd rabbijnen tussen tweehonderd en zevenhonderd na Christus.

De rabbijnen bediscussiëren de misjna, de mondelinge uitleg van de de Tora, de vijf boeken van Mozes. ‘De Torah heeft die mondelinge uitleg..

