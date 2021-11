Waarom de Theologische Universiteit uit Kampen weggaat: ‘Het is een stap met het verstand en in geloof’

Het statige pand in Utrecht waar de Theologische Universiteit Kampen vanaf komend zomer stapje voor stapje naartoe verhuist, heeft qua uitstraling wel wat weg van het huidige gebouw aan de Broederweg: huiselijk en historisch tegelijk. De ‘markante kantoorvilla’ aan de Plompetorengracht – met marmer in de gang en schouwen in de kamers – zal voor een aantal jaren de plek zijn waar een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de universiteit begint. Wie twee trappen naar boven gaat, komt terecht in een lichte zaal met met een fraaie houten dakconstructie. Rector Roel Kuiper ziet al voor zich dat hier straks de wekelijkse vieringen en de promotieplechtigheden plaatsvinden.

In dit onderkomen blijft de TU tot er definitieve huisvesting is g..

