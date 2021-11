Kerstconferentie HGJB gaat vanwege corona niet door

De kerstconferentie van de HGJB, die elk jaar honderden bezoekers trekt, gaat dit jaar vanwege de oplopende coronabesmettingen en de daarbij behorende maatregelen niet door. Dat heeft de directie van de jeugdbond van de behoudende vleugel binnen de Protestantse Kerk deze week besloten. Volgens directeur Jan Kranendonk is ‘het niet verantwoord om in deze situatie een evenement te organiseren’. De conferentie zou dit jaar worden gehouden in Ambt Delden, maar na contact met de lokale overheid blijkt het niet mogelijk te zijn de conferentie te organiseren. ‘Het avondprogramma moet vervallen, waardoor we veel elementen van de HGJB-Kerstconferentie moeten schrappen.’ Of er een alternatief komt, is nog niet bekend. <

