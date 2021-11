Evangelischen lezen Bijbel minder letterlijk, maar houden wel een duidelijke identiteit

Amsterdam

Hoe zit het met de verbondenheid, identiteit en geloof van evangelische protestanten anno 2021? Die vraag staat centraal in het onderzoek naar evangelische protestanten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Radboud Universiteit Nijmegen en het Baptistenseminarium Amsterdam. Vrijdag is tijdens een symposium de eerste beschrijving van de onderzoeksresultaten gepresenteerd.

De term ‘evangelisch protestantisme’ is bewust gekozen om een zo breed mogelijke groep aan te spreken. ‘Het gaat om mensen die zichzelf als ‘evangelisch’ beschouwen, of zich herkennen in organisaties die in evangelisch protestantisme actief zijn, zoals de Evangelische Omroep, Opwekking en MissieNederland’, zegt godsdienstsocioloog Paul Verm..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .