Predikant Dirk Baarssen wacht al acht jaar op een beroep: ‘Volgens mij ben ik geen scherpslijper. Maar ik ga niemand uit de weg’

Dirk Baarssen wacht al meer dan acht jaar op een beroep. Stilzitten deed hij al die tijd niet. Hij voltooide zijn proefschrift, over een achttiende-eeuwse ‘oude schrijver’; onlangs behaalde hij zijn doctorstitel. Is hij misschien te streng, schrikt dat de gemeenten in zijn bevindelijke kerkverband af?

In het begin was het best lastig. Nu is Dirk Baarssen (33) er minder vaak mee bezig en heeft hij geleerd het te accepteren. ‘Daar komt nog eens bij dat mijn vrouw en kinderen het op Urk uitstekend naar hun zin hebben.’ Baarssen is sinds 2013 beroepbaar in de Hersteld Hervormde Kerk, maar tot nu toe kreeg hij van geen enkele kerkenraad uit het bevindelijk-gereformeerde kerkverband een beroepsbrief.

Nu is er in de Hersteld Hervormde Kerk – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Gereformeerde Gemeenten – geen domineestekort. Maar het is ook hier best uitzonderlijk dat een kandidaat zo lang op een beroep moet wachten. ‘Natuurlijk is het weleens door mijn hoofd gegaan of dit voor mij wel de juiste weg is. Maar een andere weg zou mijn eigen weg z..

