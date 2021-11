Pieter van Gurp (1921-2021), pater familias van de hersteld-gereformeerden, overleden

Even stond emeritus predikant Pieter van Gurp in het middelpunt van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), ironisch genoeg was het bij zijn vertrek. September 2003 nam hij op 82-jarige leeftijd het initiatief voor een ‘nieuwe vrijmaking’. Van Gurp vertrok en nam zo’n 1500 kerkleden mee. Al snel groeide hij uit tot ‘pater familias’ van deze zogeheten hersteld-gereformeerden, die een zelfstandig, klein kerkverband vormden.

Met het overlijden van de 100-jarige Van Gurp gaat een predikant heen die zijn leven lang streed voor de gereformeerde kerk. Die kerk beschouwde hij als ‘de krachtcentrale van het leven’, zoals hij dat regelmatig omschreef in interviews en in felle polemieken die hij er niet weinige voerde in de kerkelijke pers. Juist die felheid, en zijn afkeer van een genuanceerde duiding van de kerkelijke veranderingen, maken dat zijn overlijden onder vrijgemaakt-gereformeerden met gemengde gevoelens zal worden ontvangen. Al is de scherpte van die breuk uit 2003 inmiddels sterk naar de achtergrond geraakt.

Van Gurp was de belichaming van de antithese, de voor vrijgemaakten jarenlang vertrouwde term die aangaf dat zaken nu eenmaal zwart-wit lagen en dat..

