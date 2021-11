Christenen Gaza mogen reizen met Kerst

Jeruzalem

Dit maakten Israëlische autoriteiten woensdag bekend. In Gaza wonen tussen de duizend en dertienhonderd christenen te midden van twee miljoen moslims. Het merendeel is Grieks-orthodox. Het is elk jaar afwachten voor de christenen hoeveel van hen Gaza mogen verlaten om Kerst te vieren. Om Gaza te mogen verlaten hebben de bewoners een vergunning nodig. Afgelopen jaar was reizen vanuit Gaza helemaal niet mogelijk door de coronacrisis. In mei van dit jaar laaide het conflict tussen Hamas en Israël weer op waardoor in de maanden daarna reizen uit Gaza gelimiteerd werd.

De afgelopen maanden versoepelde dit. In 2019 zouden er maar honderd Palestijnse christenen mogen reizen, terwijl er negenhonderd christenen een aanvraag hadden ingedie..

