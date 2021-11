Kwart van Israëli’s is straks ultraorthodox

Jeruzalem

In 2050 zal bijna 25 procent van de Israëli’s ultraorthodox zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Israëlische Nationale Economische Raad. Israëls huidige bevolking van 9,2 miljoen mensen zal naar verwachting met 70 procent groeien tot bijna 16 miljoen, met meer groei in het zuiden dan in het noorden van Israël. De verwachte groei van de ultraorthodoxen komt door een hoog geboortecijfer: 6,7 kinderen per vrouw. Ultraorthodoxe Joden zullen bijna een derde van de Joodse bevolking van Israël uitmaken. Op basis van dit onderzoek gaat de overheid plannen maken voor de toekomst. <

