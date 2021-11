Kerstviering op USB-stick voor zeevarenden

Rotterdam

Door de huidige omstandigheden raken gelovige zeevarenden steeds vaker in een geloofscrisis, zegt koopvaardijpastor Leon Rasser op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Door de coronacrisis zitten zeevarenden vaak langer dan de gemiddelde negen maanden aan boord. Vaak mogen ze niet kort aan wal. Een bezoek aan een zeemanshuis zit er nu ook niet in.

‘Praten met een pastor is ingewikkelder geworden. Waar we vroeger altijd in de kantine aan boord konden praten, moet dat nu vaak aan dek. Als ik al aan boord kom.’

kerstpakket

De USB-stick is onderdeel van een groter kerstpakket. ‘Zeelieden hechten erg aan het vieren van Kerst aan boord’, vertelt Rasser. De kok verzorgt het diner, voor d..

