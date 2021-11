Katholieke zanger Lars Gerfen gaat op adventstour: ‘Gebedsavonden om te bidden en luisteren’

Advent is voor de rooms-katholieke singer-songwriter Lars Gerfen een moment om zich te bezinnen over het leven. Dit jaar houdt hij voor de derde keer een adventstour. ‘In de drukke decemberweken even de hectiek ontvluchten, en luisteren naar muziek die raakt aan de vier weken voor Kerstmis.’

Vriezenveen

De vier weken in de aanloop naar kerst worden in het christendom Advent genoemd. Advent komt van het Latijnse woord ‘adventus’, dat ‘komst’ betekent. Christenen bereiden zich in die periode voor op de geboorte van Jezus Christus.

Zanger Lars Gerfen (36) is bekend van liederen zoals ‘Alles wat ik nodig heb’, ‘Wat waar en wat mooi is’ en ‘Wonderlijke Ruil’. Hij treedt deze periode in kleine setting op in Nederland en België, waar hij acht intieme adventsconcerten geeft.

De concerten zijn voor hemzelf en bezoekers als een pauzemoment. Even pas op de plaats om te bezinnen en tot rust te komen. ‘Het zijn een soort gebedsavonden’, vertelt de muzikant. ‘Het gaat om de muziek, om bidden en luisteren.’

Wat betekent Advent voor u?

