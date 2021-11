‘Aanvaard elkaar’, zegt Paulus. Dat betekent dus ook: blijf met elkaar praten

Het is een gouden etiquetteregel: praat niet over seks, geloof of politiek in een gezelschap waar u niet iedereen goed kent en het wel een beetje gezellig moet blijven. Aan dat rijtje mag je dezer dagen gerust de coronamaatregelen of je vaccinatiestatus toevoegen. Maar wat nu als het geen vage bekenden zijn? Het lijkt zo verleidelijk: met je partner, je ouders, je kinderen, in de kerk of met die goede vrienden vanwege alle meningsverschillen en felle discussies maar helemáál niet meer over corona praten. Want dan bewaar je nog een béétje de lieve vrede tijdens dat familieweekend, dat sinterklaasfeest of straks aan het kerstdiner.

Op de korte termijn kan radiostilte inderdaad weldadig werken. Bovendien kun je in sommige situaties sow..

