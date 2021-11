Meer doen, minder praten: het nieuwe ‘handboek rituelen’ moet herdenken gemakkelijker maken

Tilburg

Wat is een ritueel precies?

‘Een ritueel bestaat uit handelingen waarbij mensen betekenis geven aan wat er is gebeurd. Wij hanteerden voor dit boek Handbook of Disaster Rituals een brede definitie met twee aspecten. Allereerst zijn er religieuze rituelen, bijvoorbeeld een gebed voor overledenen na een ramp. Daarnaast zijn er ook civiele rituelen. Dat is bijvoorbeeld het plaatsen van een monument, de inrichting van een museum of het maken van een documentaire. We kozen voor een brede definitie, omdat rituelen vaak onderdeel zijn van een proces. Meestal wordt er eerst een plek uitgekozen waar bloemen of kaarsen liggen, daarna is er een begrafenisritueel, er wordt een monument gemaakt en is er een jaarlijkse herdenk..

