Priester Antoine Bodar wilde niet op bruiloft Baudet spreken uit vrees voor ‘schade aan de kerk’

Amsterdam

Bodar was ook niet op de bruiloft, al was hij er als persoonlijke vriend van Baudet voor uitgenodigd. ‘Zou ik wel komen, dan zal dat in de openbaarheid uitgelegd worden als mate van instemming met de radicale, politieke standpunten van de bruidegom die ik niet deel. Ik zou mijzelf en wat belangrijker is, de Katholieke Kerk in opspraak brengen’, zegt Bodar in een summiere toelichting.

Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, zou in juni vorig jaar al trouwen met fotografe Davide Heijmans. De plechtigheid werd toen uitgesteld vanwege de coronabeperkingen. Het huwelijk werd donderdag alsnog gesloten en gevierd in de Noorderkerk in Amsterdam. Bodar zou er een toespraak houden, niet als buitengewoon ambtenaar van..

