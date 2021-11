Een gespeend kind zijn

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Lydia van Maurik (42), toetsenist en zangeres van de band This Beautiful Mess en voorheen van Brown Feather Sparrow en How to throw a Christmas party. Ze bedacht De Bokkenbunker, waardoor bokjes uit de biologische melkgeitenhouderij een goed leven krijgen.

‘Ik voel me een beetje een oud wijf als ik dit zeg, maar vroeger was ik nogal overtuigd dat alles wat ik deed belangrijk moest zijn. Ik was aan het knokken om de wereld te verbeteren. Heel hard werken, dat gaf houvast. Er komt voor iedereen een moment dat dit soort houvast gaat wankelen. Voor mij begon dat te wankelen toen bleek dat mijn man en ik geen kinderen konden krijgen.

We kregen een pleegzoontje in huis, iets wat we altijd al wilden, maar hij moest al gauw weer weg. Er gebeurden allemaal dingen met hem waar ik niets over te zeggen had. Denken dat je alles in de hand hebt is een illusie, ontdekte ik. Verlieservaringen, in welke mate ook, maken wij allemaal mee. Word je dan cynisch of kun je vertrouwen en houvast op een andere..

