‘Islam kwam niet met gastarbeiders’

Het lijkt zo voor de hand liggend: vanaf de jaren zestig komen Marokkaanse mannen naar Nederland om te werken. Hun vaderland is islamitisch. Dus komt met hen ook de islam mee. En zo kreeg die religie in ons land meer voet aan de grond.

Een moslim in de Marokkaanse moskee Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden. Vanaf de jaren tachtig gingen Marokkaanse moslims hun geloof actiever praktiseren.

Rotterdam

Deze arbeiders waren echter niet heel actief in het praktiseren van de islam, stelt Ibtissam Abaâziz. Ze kregen de in hun opvoeding en in de samenleving bovendien weinig van die religie mee. En dat bleef zo toen ze in Nederland kwamen: ‘Ze werkten hard, maar genoten ook van het uitgaansleven.’

Abaâziz promoveert vandaag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op onderzoek naar de geloofsbeleving van Marokkaans-Nederlandse moslims. Daarvoor sprak ze met mensen van verschillende leeftijden, die zowel hier zijn geboren als in Marokko.

De kentering kwam pas in de jaren tachtig, stelt Abaâziz. De gastarbeiders waren toen al tien of twintig jaar in Nederland. Hun gezinnen kwamen over, ze vestigden zich permanent. Internationaal kwam ee..

