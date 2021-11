Vijftig huiskerken gesloten in Indiase deelstaat Madhya Pradesh

Bhopal

Het beleid ten aanzien van godsdienstvrijheid kan per deelstaat behoorlijk verschillen. Vooral in deelstaten waar hindoeïstisch-nationalistische partijen veel aanhang hebben, kan het voor andersgelovigen erg lastig zijn hun religie vorm te geven. Dat is ook het geval in Madhya Pradesh, een deelstaat met meer dan zeventig miljoen inwoners. Elke deelstaat is onderverdeeld in districten, en de christenen die nu niet langer mogen samenkomen wonen in het Jhabua District.

De meer dan vijftig huiskerken in het district worden gesloten omdat ze geen uitdrukkelijke toestemming zouden hebben van de lokale autoriteiten om samen te komen. Daarnaast bestaat er een wet in de deelstaat die tot het christendom bekeerde hindoes gebiedt om met bewijs..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .