Refo’s zijn negatiever over groot gezin en gebruiken vaker voorbehoedsmiddelen

Apeldoorn

Grote gezinnen zijn ook in reformatorische kring al lang niet meer vanzelfsprekend. Maar betekent dit dat refo’s nu dus ook vaker gebruik maken van voorbehoedsmiddelen? Ja, blijkt uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad, dat de achterban in verschillende onderzoeken tegen het licht houdt. Zo werd eerder duidelijk dat het voor refo’s ook niet langer vanzelfsprekend is hun hele leven in dezelfde kerk te blijven en de bijbel in Statenvertaling nog altijd heel belangrijk wordt gevonden.

Grote gezinnen vormen in de bevindelijk-gereformeerde wereld niet alleen steeds vaker de uitzondering, refo’s hebben ook zelf het idee dat hiervoor in eigen kring minder waardering is, zo blijkt uit het onderzoek. De ac..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .