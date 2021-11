Dominee Paul Visser biedt excuses aan om ‘Great Reset’-preek

De protestantse predikant Paul Visser betreurt het dat zijn veelbesproken preek over The Great Reset ‘vormen van complotdenken in de kaart heeft gespeeld’.

‘Ik besteedde te uitgebreid aandacht aan allerlei speculatieve theorieën, met een soms onzorgvuldige woordkeus, die ook leidde tot een ongelukkige verspreking (WHO/WEF). De preek voedde op bepaalde momenten sterker angst en verwarring, dan dat ze de gemeente plaatste in de vrijheid en de vreugde van het van-Christus-zijn’. Ook was het Vissers bedoeling niet ‘de ernst van COVID-19’ te bagatelliseren.

Op 10 oktober hield Visser een preek in Middelburg over Openbaring 13. Daarin wees hij The Great Reset aan als een hedendaagse vervulling van de profetie uit het bijbelboek. Wie zijn vrijheden niet wil opgeven, zou worden ‘uitgeplugd’, waarschuwde Visser op de preekstoel. In een interview met deze krant vertelde Visser dat hij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .