‘Vrouw in het ambt’ leidt niet tot vermaning van kerk in Hilversum

De classis Amsterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onderneemt nog geen stappen van ‘vermaan en censuur’ tegen de kerkenraad van samenwerkingsgemeente De Verbinding in Hilversum, omdat deze gemeente vrouwen in het ambt bevestigt.

Hilversum

Deze uitspraak geldt zolang de generale synode niet tot een besluit is gekomen over de bevestiging van zusters in de ambten, zegt Cees-Jan Smits, scriba van de classis Amsterdam. In 2019 besloot de samenwerkingsgemeente in Hilversum vrouwen in het ambt te bevestigen.

De gemeente bestaat uit een CGK-deel en een GKv-deel en is de grootste gemeente binnen de classis Amsterdam. Destijds zijn er door verschillende gemeenten uit het land appels ingediend. Daarop heeft de classis aan de CGK Hilversum gevraagd het besluit terug te nemen. Daaraan heeft de CGK Hilversum echter geen gehoor gegeven. Er is toen vanuit de classis een commissie ingesteld die in Hilversum de motieven moest peilen en indien nodig de kerkelijke gemeente moes..

