Twee zendelingen vrijgelaten in Haïti: de opluchting is groot, maar de angst blijft

Twee van de zeventien gekidnapte zendelingen in Haïti zijn vrij. De ontvoering is ook na bijna veertig dagen nog niet ten einde gekomen.

In Croix-des-Bouquets, een wijk van de hoofdstad Port-au-Prince, vond de ontvoering plaats.

Port-au-Prince

In Haïti zijn twee gekidnapte zendelingen weer vrij. Ze horen bij een groep van in totaal twaalf zendelingen en vijf kinderen, die op 16 oktober in de buitenwijken van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince werden ontvoerd.

De twee gijzelaars die zijn vrijgelaten zijn veilig, opgewekt en worden verzorgd, aldus Christian Aid Ministries (CAM) op haar website. De Amerikaanse organisatie, zelf gevestigd in Titanyen, ten noorden van Port-au-Prince, wilde of kon niet zeggen om welke mensen het ging en hoe ze waren vrijgekomen, vrijgelaten of bevrijd. De vijftien andere ontvoerden zitten nog vast, meldt CAM.

De groep van zeventien - zestien uit de Verenigde Staten en een uit Canada - werd op 16 oktober ontvoerd uit het wee..

