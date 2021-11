NCTV schikt met imam na onterecht dossier

De nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) heeft een schikking getroffen met imam Youssef Arkhouch nadat de instantie onterecht informatie over hem had bijgehouden.

Breda

Dat zegt advocaat Bisar Cicek van advocatenkantoor Schouten Legal. Ook gaat de NCTV alle gegevens van Arkhouch uit de systemen verwijderen, zo staat in een persbericht van de advocaat. Een woordvoerster van de NCTV bevestigt de schikking.

De imam liep eind 2018 een aanstelling bij de Al Fath-moskee in Arnhem mis, nadat burgemeester Ahmed Marcouch hem in een krantenartikel in verband zou hebben gebracht met het aanzetten tot haat en geweld. De benoeming van Arkhouch ging niet door. Toen hij naar de rechter stapte, kreeg hij gelijk. Arnhem kon volgens de rechter niet bewijzen dat de voorganger zelf gewelddadig gedachtegoed zou aanhangen of haatzaaiende preken hield. Volgens Cicek baseerde Marcouch zijn uitspraken deels op informatie va..

