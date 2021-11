Even geen contact meer met je vrienden door coronadiscussies? ‘No way!’, zegt voorganger Arjen ten Brinke

‘Hoe is het met de liefde voor onze broers en zussen?’, vroeg voorganger Arjen ten Brinke van Mozaiek033 afgelopen zondag via de livestream van Mozaiek0318. Volgens Ten Brinke moeten we in een steeds verder polariserende samenleving de ander liefhebben. ‘Juist als het schuurt, en als het spannend wordt.’

Nijkerk

De aanhoudende coronacrisis zorgt voor onrust op sociale media, verdeeldheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden en families waar niet meer met elkaar gesproken wordt. Voorganger Arjen ten Brinke van Mozaiek in Nijkerk sprak daarom zondag over ‘Post voor Mozaiek’, waarin hij een oproep deed om een stap naar voren, naar elkaar, te zetten. In zijn preek, die tot nu toe ruim vijftienduizend keer is bekeken, behandelt hij het bijbelgedeelte Openbaring 2 vers 1 tot en met 7, waarin Johannes een brief schrijft aan de gemeente in Efeze.

In deze coronacrisis preken uit Openbaring, is dat niet spannend?

‘Ja, dat is het zeker. Er wordt nu veel over Openbaring gesproken, tegelijkertijd wil ik er niet voor weglopen. Ik wil ook niet ..

