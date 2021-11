Lockdown voor ongevaccineerden verdeelt christenen in Oostenrijk. ‘Het bedreigt de eenheid van de kerk’

In Oostenrijk geldt sinds maandag een lockdown voor ongevaccineerden. Naar de kerk gaan mag nog wel, maar de maatregel zorgt voor verdeeldheid onder christenen in het Alpenland.

Wenen

Oostenrijk bungelt bijna helemaal onderaan de Europese vaccinatiegraadranglijst: slechts 64 procent van de inwoners is volledig ingeënt tegen het coronavirus. Doordat ook hier het aantal besmettingen hard oploopt, zag de regering zich genoodzaakt een lockdown voor ongevaccineerden in te stellen. Bondskanselier Alexander Schallenberg noemt de vaccinatiegraad in zijn land ‘beschamend laag’. Vooral op het platteland worden er relatief weinig prikken gezet.

Nu waren er al beperkingen voor ongevaccineerden; zo gold er op het werk al een tijdje een 3G-beleid (getest, gevaccineerd of genezen), terwijl in het openbare leven een 2G-beleid van kracht was (gevaccineerd of genezen). De lockdown komt hier dus bovenop, wat betekent dat onge..

