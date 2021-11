De Bedside Singers zingen aan het sterfbed voor de ziel op reis. ‘Wij hopen de overgave te ondersteunen’

De Bedside Singers aan het werk in een hospice in Amsterdam. (beeld Guus Dubbelman)

Zingen is iets wat mensen voor elkaar kunnen doen. Baby’s worden erdoor getroost, jarigen in het zonnetje gezet, mensen met dementie gerustgesteld.

‘Ik ging ervan uit dat er ook mensen waren die zingen voor mensen die op hun sterfbed liggen, maar dat bleek in Nederland niet zo te zijn’, zegt Petrie Akkerman, zangeres en therapeut. ‘Dit bestaat wel in andere culturen, zoals de Surinaamse, waarin er liederen zijn voor de verschillende fasen van een stervensproces.’

Ze richtte eind 2016 het eerste Bedside Singers-koor op, met een aantal zangers uit haar buurt in Amsterdam.

In groepjes van drie of vier zingen de koorleden meerstemmig in hospices, maar ook in ziekenhuizen en bij mensen thuis.

Hun focus is: zingen voor de ziel op reis...

