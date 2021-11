Directeur van Britse gebedsorganisatie 24-7 Prayer geschorst vanwege wangedrag

Woking

Andrea is naast directeur van de gebedsorganisatie ook leider van Global Generation Church in het Britse Thanet. De beschuldigingen zijn geuit door een voormalig lid van de kerk, en gaan over gebeurtenissen van voor 2011. Dat was voordat Andrea als CEO, in 2019, van 24-7 Prayer International werd benoemd. Er zijn momenteel geen beschuldigingen van wangedrag met betrekking tot zijn rol bij 24-7 Prayer. Dat schrijft de Raad van Toezicht in een verklaring. Er wordt een onderzoek ingesteld. <

