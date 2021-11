Behoudend kerkgenootschap stuurt brief aan minister Hugo de Jonge. ‘Wij zijn nietige mensen’

De zeer behoudende Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) hebben minister Hugo de Jonge in een brief opgeroepen geen enkele vorm van vaccinatiedwang toe te laten.

Hendrik-Ido-Ambacht

‘Als kerkverband zien wij ons gedrongen om u met klem op te roepen om u te houden aan uw aanvankelijke uitspraken dat vaccinatie altijd geheel vrijwillig zal zijn en dat de Nederlandse overheid nooit enige vaccinatiedwang of -drang zal uitoefenen’, staat er in de brief. De afzenders zijn de voorzitter van de commissie kerk en overheid dominee Otto van der Tang en Anthony Fokker, secretaris namens de GGiN. De brief is gericht aan Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de brief worden zorgen geuit over de coronapas en het 2G beleid. ‘Inmiddels hebben we echter moeten vaststellen dat er in het coronabeleid in steeds verdergaande mate sprake is van vaccinatiedrang.’

De ..

