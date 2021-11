Aartsbisschop Welby geeft van misbruik beschuldigde bisschop nu toch standbeeld

Een vrouw die de beroemde anglicaanse bisschop George Bell in 2015 beschuldigde van seksueel misbruik werd door de Anglicaanse Kerk in het gelijk gesteld. Aartsbisschop Welby bleef dat omstreden besluit lang steunen, maar heeft daar nu spijt van. De in ere herstelde bisschop krijgt nu zelfs een beeld aan de westgevel van de kathedraal.

De in 1957 overleden anglicaanse bisschop George Bell (links) en de huidige aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. (beeld wikipedia / nd)

Londen

In 2017 zei de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury dat dat er ‘een grote wolk’ hing boven de naam van de in 1958 overleden bisschop George Bell. De bisschop van Chichester was 57 na zijn dood, in 2015, beschuldigd van het misbruiken van een jong meisje in de jaren 1950. Na onderzoek door een kerkelijke commissie ontving de anoniem gebleven klaagster verontschuldigingen en een bedrag van 16.800 Britse pond.

Twee jaar later kwam een onafhankelijk onderzoek echter tot de conclusie dat de kerk overhaast te werk was gegaan. Er was namelijk geen enkel overtuigend bewijs. Welby ging echter niet verder dan te verklaren dat er ‘grote wolk boven zijn hoofd blijft hangen’ hoewel Bell ‘in vele opzichten een held is’.

