Bijna één op drie Duitsers gelooft in leven na de dood

Berlijn

Bijna één op de drie Duitsers gelooft in leven na de dood, blijkt uit onderzoek in opdracht van het christelijke persbureau IDEA. Iets meer dan een kwart weet het niet precies, 38 procent gelooft niet dat er na de dood iets volgt. Daarnaast zijn er meer vrouwen dan mannen die in een leven na de dood geloven. Opvallend is het verschil tussen oost en west: in de voormalige DDR gelooft maar 20 procent in een leven na de dood, in het westen gaat dit om 33 procent. Mensen die zichzelf als religieus zien geloven overigens ook vaker in het leven na de dood, waarbij dit getal bij katholieken net wat hoger ligt dan bij protestanten. <

