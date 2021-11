Minder vaak seks voor het huwelijk in de VS

Chicago

Amerikaanse christenen onder de 35 jaar hebben minder vaak seks voor het huwelijk, blijkt uit het jaarlijkse bevolkingsonderzoek dat sinds 1972 wordt uitgevoerd door de universiteit van Chicago. Het is een trend die al langer aan de gang is, maar zich in het afgelopen jaar stevig heeft doorgezet. Dat geldt overigens ook voor niet-gelovige Amerikanen (doordat er simpelweg veel minder vaak wordt getrouwd), toch speelt er volgens het Institute for Family Studies onder christenen nog iets anders. Als je kijkt naar alle ongetrouwde Amerikanen onder de 35 jaar, ligt het percentage d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .