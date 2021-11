Koptisch-Orthodoxe Kerk partner van Egyptische regering in strijd voor platteland

Caïro

Volgens het persbureau Fides is ‘de onderliggende strategie van het project de Egyptische gemeenschappen in de diaspora aan te sporen ontwikkelingsprojecten op het platteland financieel te ondersteunen’. Het gaat hier om met name Egyptische emigranten in Noord-Amerika en Europa ‘met het impliciete doel de niet altijd serene relaties tussen deze gemeenschappen en de Egyptische politieke klasse te versterken’. Koptisch-orthodoxe gemeenschappen zijn in meer dan vijftig landen te vinden. Onder hen bevinden zich een flink aantal succesvolle ondernemers.

De overeenkomst tussen de kerk en de overheid tekent de groeiende deelname van de Koptisch-Orthodoxe Kerk aan de Egyptische samenleving. De koptische patriarch Tawadros II zei zondag op de Eg..

