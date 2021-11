Mozaiek trekt voorgangers aan uit traditionele kerken. Wat maakt deze kerk zo aantrekkelijk voor hen?

Veenendaal

‘Wat is het met al die voorgangers die overstappen naar Mozaiek?’, klinkt het op Twitter. Wat maakt deze gemeente populair onder voorgangers? Zijn het de volle zalen? Het platform? De muziek? De visie? Of een combinatie?

Vreemd is het niet dat Mozaiek drie voorgangers achter elkaar heeft aangenomen. Komende periode zullen er nog meer volgen. Om nieuwe kerken te openen is er simpelweg leiderschap nodig. Mozaiek is bezig zes nieuwe gemeenten te starten, onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Leiden. Voor die drie locaties zijn de afgelopen maanden nieuwe voorgangers aangesteld: Joël Boertjens in Amsterdam, Ies Maaswinkel in Rotterdam en Martijn Rutgers in Leiden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .