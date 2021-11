Verdachte bomaanslag Liverpool was christen

De 32-jarige Syriër die zich zondag opblies voor een ziekenhuis in Liverpool was volgens het echtpaar waar hij verbleef een oprecht christen met een passie voor Jezus.

Liverpool

Emad Al Swealmeen (32) blies zich op voor het Liverpool Women’s Hospital. De politie spreekt van een terreurdaad. De man zat in een taxi toen de bom afging. Daarbij kwam hij om het leven. De taxichauffeur wist op tijd de auto te verlaten en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Al Swealmeen kwam in 2014 naar Engeland en werd na drie jaar opgevangen door het christelijke echtpaar Malcolm en Elizabeth Hitchcott. Al Swealmeen verbleef acht maanden bij het echtpaar en volgens Malcolm Hitchcott veranderde hij in die tijd. ‘We zagen hem bloeien in het christelijk geloof. Hij wilde graag leren en hij had een passie voor Jezus, een passie die ik graag bij meer christenen wil zien. Ik twijfelde e..

