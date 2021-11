Religieuze leiders: geef Jemen en Ethiopië politieke aandacht

In een brief aan het kabinet vragen 35 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties om politieke aandacht voor de humanitaire crises in Jemen en Ethiopië. Zij roepen het kabinet op de schrijnende situaties in deze landen tegen te gaan.

Den Haag

De briefschrijvers waarschuwen dat miljoenen mensen slachtoffer dreigen te worden van de conflicten in Jemen en Ethiopië. ‘Dit raakt ons als religieuze leiders diep in ons hart, omdat we menen dat alleen barmhartigheid tussen volkeren licht en vrede brengt’, stellen ze. Onder de ondertekenende organisaties bevinden zich het Leger des Heils en de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Nederland en de Hindoeraad Nederland.

Volgens Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken en een van de initiatiefnemers van de brief, is deze oproep hard nodig. ‘We zien dat Nederland veel met zichzelf bezig is, terwijl de wereld in brand staat’, stelt hij. ‘Als religieuze leiders hebben we d..

