Tientallen monniken met corona besmet op monnikenberg Athos

Op de Griekse monnikenberg Athos zijn tientallen orthodoxe monniken met het coronavirus besmet. Oorzaak is volgens een abt negatieve testresultaten van pelgrims die desinfectiemiddel in hun neus aanbrengen.

Athene

Volgens de burgerlijke gouverneur van het eiland, Athanasios Martinos gaat het zeker over 30 Ã 40 bevestigde besmette monniken.

Op het eiland is 75 procent van de naar schatting tweeduizend monniken gevaccineerd of hersteld van corona, stelt Martinos, zodat het ‘veilig voor monniken en bezoekers’ is. Die bezoekers moeten bovendien een negatieve coronatest overleggen.

Maar kluizen en kleine monnikengroepen lopen wel meer risico. Omdat zij ‘een ascetisch en vastend leven leiden, in afzondering en in de natuur, is het een beetje tegenstrijdig hen te vaccineren’, vindt Martinos. Bovendien is er het oude Esphigmenou-klooster dat stellig tegen vaccinatie is.

De abt van het nieuwe Esphigmenou-klooster vermoedt dat..

