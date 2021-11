Zendingsorganisatie lanceert raamsticker voor de donkere dagen voor kerst

Amersfoort

‘Shine your light’ luidt de tekst in witte letters, die mensen op hun raam kunnen plakken. De tekst is afkomstig uit het bijbelboek Mattheüs hoofdstuk 5 vers 16. Die tekst past volgens de GZB goed in het toeleven naar kerst. ‘We herdenken en vieren de komst van de Here Jezus’, meldt de zendingsorganisatie. ‘Hij bracht licht in onze donkere wereld.’

In de adventstijd is de oproep om licht te verspreiden volgens de organisatie niet alleen een mooie oproep voor iedereen die de tekst op zijn raam plakt, maar ook voor de mensen die langslopen.

De raamstickers, die begin december verstuurd worden, zijn gratis te bestellen via www.zendingsmaatje.nl/licht..

