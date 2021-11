Martijn Rutgers naar nieuwe gemeente van Mozaiek in Leiden

Martijn Rutgers wordt per 1 december voorganger bij Mozaiek071 , een nieuwe Mozaiekgemeente in de regio Katwijk, Rijnsburg en Leiden. Ook Jarno Zange wordt een van de voorgangers.

'Mozaiek past goed bij mij. Een beweging van kerken die vol passie is voor Jezus en zijn Koninkrijk, maar ook oog heeft voor de gebroken wereld waarin we leven', zegt Martijn Rutgers.

Leiden

Eerder was Rutgers voorganger bij de internationale kerk Crossroads in Amstelveen. Daarna was hij vijf jaar voorganger van OASE voor Nieuw-West, een kerkplanting van christelijk- en Nederlands-gereformeerden in Amsterdam. Eind september nam hij afscheid. Nu verruilt hij Amsterdam voor Leiden. ‘Leiden heeft al lang een bijzondere plek in mijn hart’, schrijft Rutgers op Twitter. ‘Niet alleen omdat ik er jaren gewoond en gestudeerd heb, maar vooral omdat ik er 25 jaar geleden, na een jarenlange geestelijke zoektocht, tot geloof ben gekomen.’

Mozaiek past volgens Rutgers goed bij hem. ‘Een beweging van kerken die vol passie is voor Jezus en zijn Koninkrijk, maar ook oog heeft voor de gebroken wereld waarin we leven. Dat is waar Mozaiek ..

